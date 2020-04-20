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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик по COVID-19 в мае

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик по COVID-19 в мае
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Даже после уменьшения числа больных карантин отменят не сразу

При благоприятном исходе пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить уже в ближайшие недели. Такой прогноз сделал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, наступление пика по COVID-19 зависит от соблюдения самоизоляции. Тем не менее, наибольшее число заболевших может оказаться в начале мая, я затем инфекция постепенно начнет отступать и мы выйдем на плато, заявил эксперт в эфире телеканала "Россия-24".

Чтобы избежать повторной вспышки, режим самоизоляции сразу отменять нельзя, считает Малеев. По его словам, ограничения будут снимать последовательно. К тому времени, предположил эксперт, большинство россиян уже переболеет бессимптомно, а у некоторых сформируется иммунитет.

Если же распространение коронавируса в нашей стране пойдет по негативному сценарию, то режим самоизоляции могут продлить до 1 июня. Пока что ограничения для россиян действуют до конца этого месяца.

По последним данным, коронавирусом в России заразились более 47 тыс. человек, причем 4268 из них – за последние сутки. Всего жертвами инфекции в нашей стране стали 405 пациентов.

Карина СИРАЗОВА

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