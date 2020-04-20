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Более 4000 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 20 апреля

Более 4000 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 20 апреля
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скончались от коронавируса еще 405 человек

За сутки в России зафиксировано 4268 случаев заражения в 76 регионах. Всего болеют в стране 47121 человек. Скончалось от COVID-19 44 пациента. Общее количество погибших в стране составляет 405 человек. 

Но есть и положительные новости. В столице от китайской инфекции вылечились еще 75 человек. 

Напомним, что в трех мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону – начал действовать пропускной режим. Граждан просят не покидать дома без особой необходимости. 

Москве удалось миновать быстрого и резкого распространения коронавируса. Власти уверены, что это произошло благодаря слаженной работе медицинских учреждений и стремлению граждан соблюдать режим самоизоляции. Однако в случае частых нарушений правила карантина могут ужесточить.

Президент России Владимр Путин призвал жителей страны не расслабляться, так как пик пандемии "еще не пройден". Он отметил, что COVID-19 плавно переходит из столицы в регионы.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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