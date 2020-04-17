Китайская инфекция "переползает" из Москвы в регионы

Лидер России Владимир Путин заявил, что с коронавирусом надо начинать бороться активнее. Ситуация в регионах ухудшается, а средства, выделенные на остановку пандемии, не разбираются в нужном объеме. С такими словами президент выступил на телеконференции с регионами.

Владимир Путин объяснил, что ситуация с COVID-19 в стране по-прежнему непростая. Шансы распространения инфекции высоки. Политик убежден, что РФ пока не достигла пика пандемии.

Для преодоление аховой ситуации работать региональным властям нужно активнее.





"Даже если все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов, береженого бог бережет", – отметил Путин.

Президент уточнил, что в настоящий момент инфекция перебирается из Москвы в регионы. Столица первая столкнулась с распространением COVID-19.

Напомним, что обращение президента граждане РФ в последний раз слышали 15 апреля. Он сказал речь перед началом совещания с правительством.

Ранее "Утро.ру" писало, что Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации.



