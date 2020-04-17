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"Пик еще не пройден": Путин заявил о сложной ситуации с COVID-19

"Пик еще не пройден": Путин заявил о сложной ситуации с COVID-19
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
продолжениеВакцина от коронавируса появится в РФ раньше июля
Китайская инфекция "переползает" из Москвы в регионы

Лидер России Владимир Путин заявил, что с коронавирусом надо начинать бороться активнее. Ситуация в регионах ухудшается, а средства, выделенные на остановку пандемии, не разбираются в нужном объеме. С такими словами президент выступил на телеконференции с регионами. 

Владимир Путин объяснил, что ситуация с COVID-19 в стране по-прежнему непростая. Шансы распространения инфекции высоки. Политик убежден, что РФ пока не достигла пика пандемии.

Для преодоление аховой ситуации работать региональным властям нужно активнее. 


"Даже если все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов, береженого бог бережет", – отметил Путин. 

Президент уточнил, что в настоящий момент инфекция перебирается из Москвы в регионы. Столица первая столкнулась с распространением COVID-19. 

Напомним, что обращение президента граждане РФ в последний раз слышали 15 апреля. Он сказал речь перед началом совещания с правительством. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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