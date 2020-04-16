Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Парад Победы будет перенесен с 9 мая на другую дату. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. По его словам, ситуация с эпидемией COVID-19 пока не позволяет рисковать.

Он подчеркнул, что торжественные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной Войне, обязательно состоятся в 2020 году.

Президент РФ уверен, что День Победы в любом случае объединит народ и будет праздноваться в каждой семье, пишет ТАСС.

Напомним, что раньше всех о переносе торжественного мероприятия заговорили в СМИ. С просьбой о выборе другой даты для торжества к Путину обратились и ветеранские организации.

Для того, чтобы торжественное мероприятие все же состоялось, репетировать уже начали не только военные. Росавиация проводит пробные полеты с 15 апреля. В небо в честь праздника должно взмыть 75 единиц техники.

Не остались в стороне и наземные боевые машины. Танки, по случаю распространения коронавируса, решено было оснастить защитой от биологического оружия.