Коронавирус

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Матвиенко: Парад Победы будет грандиозным

Окончательную дату определит президент

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы обязательно состоится в этом году.

И, по ее словам, которые приводит ТАСС, он будет грандиозным, масштабным и будет "соответствовать подвигу Красной армии". Однако она не назвала дату, уточнив, что она будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что по ситуации с возможным переносом рассматриваются разные варианты, с учетом эпидемиологической обстановки. При этом Песков предложил не гадать, а дождаться решения президента.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники уже писал, что парад могут перенести на сентябрь и приурочить к окончанию Второй мировой войны, или вовсе провести его 7 ноября, однако в Минобороны эту информацию решительно опровергли. В ведомстве подчеркнули, что тренировки идут полным ходом. Действительно, жители Москвы уже публиковали видео самолетов ВКС, которые участвовали в репетиции воздушной части. Позже появилась информация о проведении парада 24 июня.

Александр ИЛЬИН

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Адомис Густавас
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Очень необходимое мероприятие в сложившейся ситуации.
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