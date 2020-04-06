В закрытой Москве репетируют воздушную часть парада Победы
В Москве начались репетиции воздушной части парада Победы. Фотографии Ил-76 и эскадрильи Су-34 опубликовал телеграм-канал "Записки охотника". Это говорит о том, что Минобороны продолжает готовиться к проведению масштабного мероприятия, который, в худшем случае, пройдет без зрителей.
Ранее РБК со ссылками на свои источники писал, что парад могут перенести на осень и приурочить к дате окончания Второй мировой войны, или вовсе даже провести его 7 ноября в память о знаменитом параде в 1941 году.
Однако в Минобороны быстро опровергли эти сообщения, заявив, что люди "тренируются до седьмого пота", чтобы стать участниками грандиозного события. Три раза в день им измеряют температуру.
Позже уже Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что парад могут перенести на 24 июня. Именно в этот день на Красной площади состоялся парад в 1945 году.
В параде, не считая зрителей должно принять участие до 15 тыс. человек и почти 400 единиц техники. Учитывая, что коронавирус распространяется практически так же быстро, как черная оспа, один зараженный военнослужащий может спровоцировать всплеск эпидемии.
Ранее в Минобороны заявили, что не будут отменять весенний призыв. Перед отправкой в войска новобранцы несколько недель пробудут на каррантине. Схожим образом набор будет проиходить и в США.
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