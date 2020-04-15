Точную дату власти определят позднее

Военный Парад Победы в честь 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в этом году 9 мая в Москве не состоится по причине развития эпидемии COVID-19. Руководство страны в ближайшие дни назначит день торжеств.

Об этом сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в администрации президента России. Собеседник агентства отметил, что новую дату могут объявить уже в четверг, 16 апреля.

Ранее сегодня стало известно о просьбе российских ветеранских организаций, обращенной к главе государства Владимиру Путину, перенести Парад Победы с 9 мая на более позднюю дату.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, мероприятие можно назначить на 24 июня, поскольку именно в этот день в 1945-м маршал Советского Союза Георгий Жуков принимал знаменитый военный парад, когда красноармейцы бросали к Мавзолею Ленина германские флаги. Также он назвал 3 сентября – на текущей неделе парламент одобрил закон о признании этой даты Днем окончания Второй мировой войны.

Напомним, слухи о возможном переносе Парада Победы появились еще в начале апреля. Источники в Минобороны предположили такой ход событий из-за коронавируса. Там также в качестве сроков торжеств назывался сентябрь.

Добавим, что в последние дни график эпидемии резко пошел вверх. Число выявленных заболевших за сутки выросло на 3 388 человек, умеро 198 пациентов. Всего инфицированных в стране сейчас свыше 24 тыс граждан, выздоровели почти 2 тысячи.

