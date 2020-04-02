Коронавирус

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Парад Победы хотят перенести на осень

Парад Победы хотят перенести на осень
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве опасаются эскалации ситуации с коронавирусом

Парад Победы 9 мая, который в Минобороны ни в коем случае не хотели отменить, могут все-таки перенести из-за пандемии коронавируса. Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, в ведомстве рассматривают перенос парада на осень. В этом случае его приурочат к дате окончания Второй мировой войны – 2 сентября – и проведут в полноформатном режиме.

Вместе с тем не отброшен и прежний вариант – проведение парада без зрителей 9 мая. О нем уже сообщали в Минобороны.

Наконец, парад могут провести 7 ноября – в этот день в 1941 г., во время битвы за Москву, солдаты и офицеры прошли по Красной площади, несмотря ни на что. Тогда на параде присутствовал Сталин, тем самым он показал, что остался с жителями столицы. По мнению историков, проведение парада в 1941 г. имело большое значение для советского народа, а также во всем мире.

Александр ИЛЬИН

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