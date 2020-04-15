С соответствующим заявлением выступили в Росавиации

В Москве 15 апреля начнут репетировать воздушную часть Парада Победы – одного из самых масштабных праздников в году. С соответствующим заявлением выступили представители Росавиации.

На сайте ведомства уточнили, что в столице для проведения подготовительных мероприятий временно установлен режим использования воздушного пространства.

RT уточняет, что в параде примут участие 75 воздушных судов Минобороны. На сегодняшний день специалисты уже провели 4 тренировки над "Алабино".

Телеканал "МИР 24" передает, что 15 апреля будет приостановлена работа крупнейших столичных аэропортов – "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и других.

Ранее "Утро.ру" писало, что Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву.