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Больше 70 самолетов примут участие в Параде Победы

С соответствующим заявлением выступили в Росавиации

В Москве 15 апреля начнут репетировать воздушную часть Парада Победы – одного из самых масштабных праздников в году. С соответствующим заявлением выступили представители Росавиации. 

На сайте ведомства уточнили, что в столице для проведения подготовительных мероприятий временно установлен режим использования воздушного пространства. 

RT уточняет, что в параде примут участие 75 воздушных судов Минобороны. На сегодняшний день специалисты уже провели 4 тренировки над "Алабино". 

Телеканал "МИР 24" передает, что 15 апреля будет приостановлена работа крупнейших столичных аэропортов – "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и других. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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