Парад состоится "при любой погоде"

Российские танки Т-72Б3 и Т-90М, которые примут участие в Параде Победы 9 Мая, оснащены защитой от биологического оружия, а значит, и коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода".

По данным производителя, которые приводит ТАСС, эти машины заодно защищают даже от поражающих факторов ядерного взрыва и химического оружия.

Как пояснил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, практически вся российская бронетехника, в том числе БТР и БМП, защищена от оружия массового поражения, к которому относится и биологическое.

На бронетехнике есть датчики, которые фиксируют присутствие в окружающей среде признаков применения оружия массового поражения, а затем автоматически включается защита.

Коронавирус датчики вряд ли засекут, но систему можно включить в ручном режиме. Тогда запираются отверстия в перегородке моторно-трансмиссионного отделения, чтобы воздух не шел в боевое отделение с экипажем. Работает фильтровентиляционная установка. В таких условиях экипаж может действовать сутки.

Стоит отметить, что на параде машины едут с открытыми люками. Будут ли "задраивать" боевые машины от коронавируса, не известно. Несмотря на то что в СМИ давно муссируются слухи, будто парад перенесут, Минобороны опровергает эти сообщения, и приглашения иностранным делегациям отозваны не были. А в закрытой на карантин Москве репетируют воздушную часть Парада Победы.