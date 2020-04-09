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В Москве начали штрафовать за нарушение карантина

Жителям столицы придется заплатить 15 тысяч рублей

Мосгорсуд оштрафовал первых жителей столицы за то, что они не соблюдали правила самоизоляции. К 9 апрелю нарушителями признали девятерых человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Ранее, по ее словам, штрафы выписывались за неповиновение правоохранителям. 

Она уточнила в разговоре с "Интерфаксом", что оштрафованным придется заплатить по 15 тысяч рублей. Люди уходили от мест фактического проживания дальше, чем на 100 метров, что предписывает указ мэра города Сергея Собянина. 

Последние новости о коронавирусе в России в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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