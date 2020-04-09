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В России COVID-19 заразились более 10 тысяч человек

В России COVID-19 заразились более 10 тысяч человек
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Москва сохраняет лидерство по количеству заболевших

За сутки в регионах РФ смертельным вирусом из Китая заболели 1459 человек. Инфицированные обнаружены в 50 субъектах России. 

Согласно статистике, количество зараженных COVID-19 россиян составило 10 тысяч 131 человек, сообщает оперштаб. В Москве за сутки вирусом заразились 857 человек, в Московской области – 199 человек. 

Санкт-Петербург и Брянская область оказались на третьем и четвертом местах по распространению коронавируса за прошедшие 24 часа. В них зафиксированы 44 и 40 зараженных соответственно.

Всего из-за COVID-19 умерли 76 больных. Выздоровели 698 человек. 

На фоне пандемии власти Крыма закрыли полуостров. Всех прибывающих будут изолировать на две недели.

Дополним, ученые сообщили, что вирус из Китая не пройдет в ближайшее время. Как предположили специалисты из Мичиганского университета в Америке, пик COVID-19 будет приходиться на середину сезонов весну, лето и осень. 

Ранее "Утро" сообщило главные новости о коронавирусе на 9 апреля. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВП
Ответить
За добу в регіонах РФ смертельним вірусом з Китаю захворіли 1459 осіб. Інфіковані виявлені в 50 суб'єктах Росії.
ВВП
Ответить
Згідно зі статистикою, кількість заражених COVID-19 росіян склало 10131 чоловік, повідомляє оперштаба. У Москві за добу вірусом заразилися 857 осіб, в Московській області - 199 осіб.
ВВП
Ответить
Согласно статистике, количество зараженных COVID-19 россиян составило 10131 человек, сообщает оперштаб. В Москве за сутки вирусом заразились 857 человек, в Московской области – 199 человек.
ВВП
Ответить
Санкт-Петербург і Брянська область виявилися на третьому і четвертому місцях по поширенню коронавируса за минулі 24 години. У них зафіксовані 44 і 40 заражених відповідно.
ВВП
Ответить
Всього через COVID-19 померли 76 хворих, видужали 698 чоловік.
ВВП
Ответить
На тлі пандемії влади Криму закрили півострів: всіх, хто прибуває будуть ізолювати на два тижні.
ВВП
Ответить
Доповнимо, що вчені повідомили, що вірус з Китаю не пройде найближчим часом. Фахівці з університету Мічігану в Америці припустили, що пік COVID-19 буде припадати на середини сезонів: весну, літо і осінь.
ВВП
Ответить
Усього через COVID-19 померли 76 хворих, видужали 698 чоловік.
Саправедливость
Ответить
стать оружием американцев, чтобы выиграть время или наказать потенциальных врагов.
Стоять за распространением инфекции может как Дональд Трамп, так и американская элита. Выполнять же задание «COVID-19» предстоит спецслужбам, чтобы истину знало меньше людей.
Саправедливость
Ответить
О том, что именно Соединенные Штаты ответственны за распространение смертельной болезни в мире, говорят разработки биологического оружия в лабораториях по всему миру. Вспомнить хотя бы эксперименты над грузинскими гражданами в лаборатории центра имени Лугара, проводимые военно-медицинской группой США. Американцы до последнего скрывали эту информацию. Тот факт, что за распространением коронавируса стоит Вашингтон, подтверждают и другие факты. США начали терять влияние в мире. Торговые войны с Европой и Китаем, провал операций на Ближнем Востоке, растущий «пузырь» внешнего долга. COVID-19 мог ст
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