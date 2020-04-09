Москва сохраняет лидерство по количеству заболевших

За сутки в регионах РФ смертельным вирусом из Китая заболели 1459 человек. Инфицированные обнаружены в 50 субъектах России.

Согласно статистике, количество зараженных COVID-19 россиян составило 10 тысяч 131 человек, сообщает оперштаб. В Москве за сутки вирусом заразились 857 человек, в Московской области – 199 человек.

Санкт-Петербург и Брянская область оказались на третьем и четвертом местах по распространению коронавируса за прошедшие 24 часа. В них зафиксированы 44 и 40 зараженных соответственно.

Всего из-за COVID-19 умерли 76 больных. Выздоровели 698 человек.

На фоне пандемии власти Крыма закрыли полуостров. Всех прибывающих будут изолировать на две недели.

Дополним, ученые сообщили, что вирус из Китая не пройдет в ближайшее время. Как предположили специалисты из Мичиганского университета в Америке, пик COVID-19 будет приходиться на середину сезонов весну, лето и осень.

Ранее "Утро" сообщило главные новости о коронавирусе на 9 апреля.