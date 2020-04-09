В некоторых регионах разрешили работать салонам красоты

В мире коронавирусом заразились 1 миллион 484 тысячи 811 человек. Первенство по заражению среди всех стран сохраняется за США, где COVID-19 обнаружили у 432 тысяч 132 граждан.

От коронавируса в миру умерли более 88 тысяч человек, подсчитал Университет имени Джона Хопкинса.

Губернатор Кемеровской области, несмотря на распространение вируса, принял решение открыть салоны красоты. Нерабочие дни закончатся для парикмахерских и студий маникюра. Также с 9 апреля начнут работу мастерские по ремонту одежды и обуви, сообщается на сайте администрации.



А в Санкт-Петербурге, после истории со столичным Иисусом, начали штрафовать. 38-летнего мужчину "наказали" на 15 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции, пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По состоянию на 10:45 8 апреля в России было зафиксировано 8672 случая инфицирования смертельным вирусом из Китая. Последний прирост заболевших составил 1175 человек в сутки

Полностью выздоровели от инфекции 580 человек, известно о 53 смертельных случаях, передает "Стопкоронавирус.рф". Всего было проведено более 910 тыс. тестов на COVID-19. Наибольшее количество заболевших наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что половина из семи известных коронавирусов связаны с сезонами и вызывают реакции, подобные обычному гриппу. В исследовании на сайте MedicalXpress эксперты отмечают, что возможные пики заболеваний будут приходиться на середину весны, лета и осени.



Исследователи уточнили, что не известно, будет ли так распространяться инфекция, которая вызывает COVID-19. Ученые надеются, что информация поможет исследовать заболевание в будущем.