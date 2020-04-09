С тревожным заявлением выступил премьер-министр страны

РФ не дополучит большое количество доходов от нефти и газа в связи с активным распространением COVID-19. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с фракцией ЛДПР.

По предположению главы правительства, даже принятый список мер по спасению экономики придется актуализировать.

"Мы для этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем немедленно", – цитирует Мишустина РИА "Новости".

Председатель правительства уточнил, что власти рассчитывают на поддержку депутатов, уточняет сайт " Комсомольская правда". От них требуется оперативно направить предложения по поддержке экономики. Это поможет решить проблемы с финансированием малого бизнеса и региональных бюджетов, информирует РИА ФАН.

Сложившуюся ситуацию в сфере российской экономики премьер-министр назвал "серьезным ударом", передает URA.RU.

Ранее "Утро" писало о том, как Россия будет бороться с экономическим кризисом.