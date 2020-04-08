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В Москве от коронавируса скончались еще семь пациентов

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У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания

Еще один день эпидемии коронавируса унес жизни семерых человек в Москве с диагнозом "пневмония" и положительным результатом на COVID-19. Об этом рассказал оперативный штаб.

Как передает ТАСС, все пациенты имели сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, хронический бронхит и гипертонию. Один из скончавшихся 74-летний мужчина с проблемами сердца лечился в частной клинике.  

Таким образом, число жертв COVID-19 в столице возросло до 38. Всего в Москве коронавирусом болеют 5 841 человек, за все время эпидемии выздоровели 270 пациентов.

Последние новости о коронавирусе в России на 8 апреля в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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