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Чипсы и грязная голова: Асмус откровенно рассказала о карантине

Чипсы и грязная голова: Асмус откровенно рассказала о карантине
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Текст" призналась, чем на самом деле занимается на самоизоляции

Карантин для российских звезд проходит по-разному: одни проводят время с семьей, пока другие усердно работают и общаются с поклонниками, устраивая прямые эфиры в "Инстаграм". Кристина Асмус поделилась, чем занимается на самоизоляции она.

Звезда "Текста" поинтересовалась у подписчиков, действительно ли они смотрят все эти многочисленные трансляции со знаменитостями и стоит ли актрисе тоже выйти на связь. Артистка призналась, что сама она, несмотря на повышенную активность в Интернете, прямые эфиры игнорирует, отдавая предпочтение другим занятиям.

"Лучше я еще одни чипсы открою и обложку книги прочту", – пошутила Асмус, признавшись, что во время карантина не особо следит за своей внешностью. При этом актриса опубликовала снимки, на которых она с косметикой на лице позирует в рубашке и боди, лежа в ванне.

Может "взять себя в руки, пойти-таки помыть голову", спросила звезда у поклонников, хотят ли они с ней пообщаться, пока вся страна сидит на карантине.

Подписчики Асмус восторженно приняли такое предложение, причем внешний вид звезды, по словам фанатов, им не особо важен: "Можно и не мыть голову, мы вас, Кристина, от этого любить меньше не станем! Тем более, что мы все сейчас такие", "Наслаждайтесь отдыхом", "Идти мыть голову и в эфир!", "Тебя мы готовы смотреть часа два", "Какие прямые эфиры… Работаем" (орфография и пунктуация авторов сохранены)

Ранее Асмус рассказала о съемках фильма "Текст" и скандальной сцене. 

Карина СИРАЗОВА

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