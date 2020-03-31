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“Надбавочки за откровенные сцены нет”: Асмус рассказала о съемках в “Тексте”

“Надбавочки за откровенные сцены нет”: Асмус рассказала о съемках в “Тексте”
Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса назвала скандальную сцену перерождением

Кристина Асмус рассказала, как ее жизнь изменилась после выхода фильма "Текст" и скандала, который развернулся вокруг откровенной сцены с Иваном Янковским. Актриса сообщила реакцию мужа после первого просмотра и приоткрыла тайны отношений с Гариком Харламовым. 

Артистка призналась, что скандальная роль в фильме "Текст" далась ей с трудом, это был ее первый опыт подобных съемок. Асмус "ни о чем не жалеет": по словам актрисы, после выхода картины ее стали звать во многие проекты и ее пробы расписаны до осени. Звезда фильма назвала известную сцену “перерождением”.

Актриса отрицает, что постельная сцена между героями "Текста" была настоящей, но Кристина Асмус не объяснила, как проходит специфический съемочный процесс. По словам девушки, ее муж первым посмотрел "Текст" и поздравил ее с запоминающейся ролью по телефону. 

Асмус считает себя перфекционистом, который планирует все заранее. По ее признанию, Гарик Харламов противоположен ей по характеру и готов менять совместные планы в последнюю минуту. Актриса призналась, что в ссорах она предпочитает слушать и спокойно воспринимает критику, что "бесит Гарика". 

Кристина Асмус опровергла слухи, что она вылетает на отдых одна с дочерью из-за проблем в семье. В интервью PEOPLETALK TV актриса объяснила, что у ее мужа аэрофобия и он предпочитает путешествовать поездами. 

Ранее "Утро" рассказало, что Асмус изменилась из-за коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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