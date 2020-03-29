Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Асмус изменилась из-за коронавируса

Асмус изменилась из-за коронавируса
Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезду фильма "Текст" перекосило из-за людей, не соблюдающих карантин

Вслед за Ларисой Гузеевой, которая обматерила отправившихся гулять во время карантина соотечественников, свое мнение о безрассудстве людей во время вспышки коронавируса выразила и Кристина Асмус. Актриса призвала россиян оставаться дома.

Сделала это жена Гарика Харламова весьма оригинальным способом. Сначала знаменитость опубликовала в инстаграм-историях фото, на котором она с распущенными волосами сидит на кровати в белом микро-топе и полосатых бело-голубых штанах. На снимок Асмус поставила стикер "Оставайтесь дома" – это часть акции, которую "Инстаграм" запустил на своей площадке. С помощью этой "наклейки" пользователи могут видеть, что другие люди делают, сидя дома на карантине.

Следом звезда "Текста" выложила селфи, на котором, как будто в ярости открыла рот и выпучила глаза. Из-за ракурса снимка кажется, что у актрисы есть "второй подбородок". На кадре Асмус также многозначительно написала – "Панятна?!!" (орфография и пунктуация автора сохранена).

Кристина Асмус. Фото: www.instagram.com/asmuskristina/

Накануне свое недовольство поведением россиян выразила ведущая "Давай поженимся". Лариса Гузеева нецензурными словами рассказала, что те, кто не сидит дома, подвергает опасности не только себя, но и окружающих.

При этом ранее стало известно, что жители нашей страны забронировали отели в Сочи, чтобы там провести следующую неделю, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, чтобы затормозить распространение COVID-19. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 28 марта: трем знакам запрещено выходить из дома

Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года

Число заболевших в России резко вырастет: последние новости по коронавирусу на 27 марта

Пика эпидемии COVID-19 ждут со дня на день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей