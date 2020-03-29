Звезду фильма "Текст" перекосило из-за людей, не соблюдающих карантин

Вслед за Ларисой Гузеевой, которая обматерила отправившихся гулять во время карантина соотечественников, свое мнение о безрассудстве людей во время вспышки коронавируса выразила и Кристина Асмус. Актриса призвала россиян оставаться дома.

Сделала это жена Гарика Харламова весьма оригинальным способом. Сначала знаменитость опубликовала в инстаграм-историях фото, на котором она с распущенными волосами сидит на кровати в белом микро-топе и полосатых бело-голубых штанах. На снимок Асмус поставила стикер "Оставайтесь дома" – это часть акции, которую "Инстаграм" запустил на своей площадке. С помощью этой "наклейки" пользователи могут видеть, что другие люди делают, сидя дома на карантине.

Следом звезда "Текста" выложила селфи, на котором, как будто в ярости открыла рот и выпучила глаза. Из-за ракурса снимка кажется, что у актрисы есть "второй подбородок". На кадре Асмус также многозначительно написала – "Панятна?!!" (орфография и пунктуация автора сохранена).

Накануне свое недовольство поведением россиян выразила ведущая "Давай поженимся". Лариса Гузеева нецензурными словами рассказала, что те, кто не сидит дома, подвергает опасности не только себя, но и окружающих.

При этом ранее стало известно, что жители нашей страны забронировали отели в Сочи, чтобы там провести следующую неделю, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, чтобы затормозить распространение COVID-19.