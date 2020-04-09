Все желающие попасть на полуостров должны приготовиться к строгому карантину

Все желающие побывать в Крыму в ближайшее время должны быть готовы уйти на двухнедельный карантин. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, всем приехавшим дадут памятки с телефонами больниц и информацией, что и как делать на 14-дневной самоизоляции, пишет "МК-Крым".