В Крыму ответили на угрозы украинцев взорвать мост ракетой
В Крыму прокомментировали успешные испытания украинской крылатой ракеты "Нептун", которая поразила мишень в виде сетки на расстоянии 75 километров. Испытания проходили на полигоне Алибей в Одесской области.
Как заявил в интервью РИА "Новости" депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, несмотря на все угрозы украинцев взорвать Крымский мост РК-360МЦ, ни одна из крылатых ракет, состоящих на вооружении разных государств, не способна поразить главную транспортную артерию полуострова.
Ранее Defense Express Channel опубликовал эффектное видео пуска "Нептуна", а главное - попадание в натянутую на понтоне сетку. На крупном плане кажется, что ракета пролетает в метре над целью, но затем, при повторе, становится видно, что она пробивает сетку и при этом не взрывается, а летит дальше.
Стоит отметить, что, поразить РК-360МЦ, возможно, и способен, только для этого кораблю с пусковой установкой нужно будет приблизиться к цели, что ему вряд ли дадут сделать. Атаковать Крымский мост могут и американцы "Томагавками" с эсминца "Арли Берк" в Черном море. Если удар будет массированным, все ракеты не сможет отразить ни одна система ПВО. Однако уже другой вопрос, что за этими действиями последует.
"Нептун" – модернизированная советская ракета Х-35. На данный момент у Украины нет кораблей, которые можно было бы ей вооружить. На данный момент – это чисто оборонительное оружие, которого применяется с берега.
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