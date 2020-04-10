В Незалежной похвастались эффектным видео

Украинцы провели испытания 1 апреля. Попадание новой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в цель сняли на видео. Напомним, ранее в Незалежной заявили, что она может легко разнести Крымский мост.

На кадрах видно, как крылатая ракета поражает морскую цель, которая находилась на расстоянии в 75 километров. Ракетные стрельбы проводились в Одесской области. Видео опубликовано на ютуб-канале Defense Express Channel.

Напомним, "Нептун" может развить скорость более 900 км/ч при высоте полета не больше 10 м над уровнем моря. Дальность пуска ракеты, которую украинцы хвастливо называют угрозой Крымскому мосту, составляет до 280 километров. Отметим, что российские специалисты ранее отмечали, что хваленый "Нептун" создан на основе ракеты времен СССР – Х-35.

Ранее украинцы испытали систему "Ольха-М". Она впервые поразила цель на дистанции в 120 километров.