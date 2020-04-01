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На Украине готовят к войне систему "Ольха-М"

На Украине готовят к войне систему "Ольха-М"
Фото: mil.gov.ua
Система впервые поразила цель на расстоянии 120 километров

На Украине в очередной раз испытали реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ольха-М". На этот раз, по словам главы СНБО Украины Алексея Данилова, ракета "Олоьдер-М" впервые успешно поразила цель на расстоянии в 120 км. Об этом он написал на своей странице в Facebook и разместил короткое видео.

Данилов подчеркнул, что цель удалось поразить несмотря на сложные метеоусловия. РСЗО разрабатывалась в КБ "Луч" как ответ на российскую модернизацию советской системы "Смерч". 

Ранее "Ольха-М" стреляла, в основном, на 70 км, а максимум, на который рассчитывают украинские военные – это 200 км.

 

 

Интересно, что РСЗО приняли на вооружение еще в конце 2018 года, однако она до сих пор проходит испытания. В 2019 году в войска поставили первую серийную партию в количестве 100 ракет, вторую партию из 28 ракет отправили военным в марте этого года. Однако это версия ракеты с дальностью до 70 км. Сколько ракет поставят в этом году, неизвестно.

В любом случае, "Ольха-М" достаточно эффективный комплекс, однако его появление в Донбассе будет грубо противоречить Минским договоренностям. Киев рассматривает РСЗО, наряду с крылатыми ракетами "Нептун" как противодействие "российской агрессии" и не скрывает, что готовит это оружие для войны с Москвой.

У российских военных есть РСЗО 9К515 "Торнадо-С" – глубоко модернизированная версия "Смерч" с дальностью до 200 км.

Александр ИЛЬИН

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