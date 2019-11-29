Шутки кончились: ракеты "Нептун" угрожают Черноморскому флоту

Ракету недооценивают, как японские корабли в 1905 году

Накануне Украина завершила испытания крылатой ракеты "Нептун". По словам генерального директора предприятия-разработчика ГККБ "Луч" Олега Коростелева, ракета впервые пролетела более 250 км по заданному маршруту. Теперь осталось лишь подтвердить боевые характеристики "Нептуна". Подразумевается, что ракета сможет уничтожать корабли противника водоизмещением до 5000 тонн. То есть практически любой корабль Черноморского флота, кроме ракетного крейсера "Москва".

В России, к украинской разработке отнеслись со скептицизмом. Как известно, "Нептун" – это модернизированная советская ракета Х-35 для комплекса "Бал-Э", которую сделали длиннее у увеличили дальность.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью "Взгляду" заявил, что ничего сложного в этих испытаниях не было – были заданы алгоритмы движения. По его словам, "Луч" еще во времена СССР сотрудничал с российскими предприятиями. Поэтому им достались корпуса, системы управления этой ракеты, не было только головки самонаведения (ГСН).

Но именно ГСН может стать изюминкой ракеты, делающей ее более точной, чем классическая Х-35. Комбинированная активная радиолокационная двухдиапазонная головка самонаведения обладает сверхвысокими углы обзора (плюс-минус 60 градусов) и способна захватить цель на расстоянии 50 км.

Кроме того, она использует спутниковую навигацию GPS. Нечто похожее сделали российские разработчики в экспортной Х-35УЭ, дальность которой, к слову составляет 260 км против 280 км у "Нептуна".

Если верить разработчикам, "Лучу" удалось создать ракету, похожую на Х-35УЭ, только более крупную и разрушительную. Точность "Нептуна" пока не подтверждена, поэтому осталось подождать, когда начнутся испытания боевой части.

В любом случае, недооценивать "Нептун" не стоит. На Украине хорошие традиции создания ракет со времен СССР. Киев вполне способен установить "Нептуны" в прибрежной полосе, но непонятно, как их использовать в море, потому что в составе ВМС Украины нет кораблей, которые можно вооружить этими ракетами.