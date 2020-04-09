Депутаты "Единой России" предложили меры по поддержке регионов во время эпидемии
В условиях борьбы с коронавирусом граждане и бизнес в регионах не справятся без федеральной поддержки. Об этом заявил руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на совещании с правительством РФ в четверг, 9 апреля.
По словам парламентария, для каждого региона необходимо разработать свою программу развития с учетом влияния карантина и других мер против эпидемии. Требуется пересмотреть целевые показатели на текущий год и проработать механизмы выхода из сложной экономической ситуации.
"Бюджетная обеспеченность регионов – это вопрос, который выходит за рамки текущей ситуации, но мы уже сейчас думаем о том, что будет после эпидемии коронавируса", – подчеркнул Неверов.
Депутаты подтвердили готовность оперативно реагировать на решения правительства, для реализации которых требуются законодательные изменения. В частности, пленарные заседания по принятию дополнительных мер господдержки граждан и бизнеса могут состояться 15, 16 и 17 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Со своей стороны, парламентарии просят правительство обратить особое внимание на рост цен в магазинах, особенно на продовольствие. "Розница обосновывает рост действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимают", – указал Неверов.
Володин также подтвердил, что ему сообщают о скачках цен на некоторые продукты питания в 20 и более раз. По его мнению, торговые сети просто отбирают у людей те деньги, которые им дает государство в виде дополнительных пособий, выделенных пострадавшим из-за коронавируса.
Присутствующий на совещании премьер Михаил Мишустин поблагодарил фракцию "Единой России" за поддержку усилий правительства. Ранее в Госдуме приняли законопроекты по усилению ответственности за нарушение правил карантина и выделению финансовой помощи гражданам в период эпидемии.
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