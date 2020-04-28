Также 9 мая состоится салют

Несмотря на то, что в этом году парад на Красной площади в Москве в День Победы отменен из-за эпидемии коронавируса, некоторые традиционные элементы праздника сохранятся. Так, летчики все-таки пролетят над Москвой. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время онлайн-совещания с губернаторами, трансляцию которого вели телеканалы.

Авиапарад пройдет не только в Москве. Как пишет "Пятый канал", только экипажи авиации Западного военного округа (ЗВО) пролетят над 12 городами страны.

А вечером в городах состоятся салюты.

"Несмотря ни на что, 9 Мая навсегда в наших сердцах, мы его отпразднуем, это священный праздник", – сказал Путин.

Глава страны добавил, что все торжества, в том числе шествие "Бессмертного полка" будут, но позже, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Подробности выступления Путина в материале "Утро.ру".