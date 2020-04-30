Впервые в истории Парад Победы пройдет без солдат и зрителей
Новостные ленты последние несколько дней пестрят видео с репетиций воздушной части Парада Победы. Впервые летчики, выступление которых иногда отменяли из-за плохой погоды, станут единственными участниками действия. Такого не было никогда. Похожая ситуация возникала лишь 100 лет назад, во время пандемии испанки.
Интересно, что в советское время парад проводили не каждый год, а лишь в юбилейные 1965-й, 1985-й и 1990 год. Однако с 1995-го парад стали проводить на Красной площади ежегодно.
Перенести парад на неопределенный срок было достаточно болезненным решением для руководства. Военные не хотели ничего слышать об отмене и опровергали сообщения журналистов, "пронюхавших", что такой вопрос обсуждался.
Парад стал одной из тех скреп, которые должны объединить российский народ, однако, когда на репетиции заболели курсанты Нахимовского морского училища, стало понятно, что эпидемия слишком серьезная, и парад нужно отменять.
В итоге было решено остановиться лишь на воздушной части. Боевые самолеты и вертолеты пролетят 9 Мая над Москвой, Ростовом-на-Дону, Хабаровском, Калининградом, Волгоградом и другими городами.
Ранее "Пятый канал" опубликовал видео репетиции воздушного парада в Санкт-Петербурге.
По традиции над столицей пролетит самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, ударные Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-90МС, самолеты-заправщики Ил-78, транспортники Ан-124 и Ил-76МД, а также истребители Су и МиГ плюс штурмовики Су-25. На "Армату", С-400 и "Курганец" посмотреть в очередной раз не удастся. Зато салют ожидается по расписанию, полюбоваться им можно будет с балконов, из окон или по телевизору.
Когда состоится полноценный парад, до сих пор не понятно. Его перенесли на неопределенный срок, когда пандемия начнет утихать. Согласно одной из самых распространенных версий, он пройдет 24 июня – в этот день в 1945 году парад принимал маршал Жуков. Однако все зависеть будет от COVID-19 и его распространения по территории России и особенно в Москве, которая с самого начала стала эпицентром инфекции.
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