Будет ли в этом году парад Победы? Будет. Будет ли он 9 мая на Красной площади в Москве и других городах России? Не будет. Владимир Путин еще в середине апреля на заседании Совета безопасности заявил, что главный наш парад – Парад Победы 9 мая на Красной площади и в регионах переносится из-за пандемии коронавируса.

"Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы”, заявил президент.





Все торжественные мероприятия, подчеркнул глава государства, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы. "В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, поэтому задействуем все наши возможности", добавил Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в отличие от своего российского коллеги, отказался отменить Парад Победы в Минске. “Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь – это живой памятник той войны”, – сказал белорусский президент.

Вообще Александр Лукашенко отличается специфическим взглядом на проблему коронавируса. Сначала он отрицал его наличие, потом заявлял, что “носить маски где попало не обязательно”.

По состоянию на 3 мая 2020 года число инфицированных в Белоруссии достигло 15 тысяч 828 человек, умерли почти 100 пациентов.

ВОЗ неоднократно призывала Минск немедленно ввести карантин. Так, представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил об отсутствии “адекватных мер физического дистанцирования”. Бердыклычев обратил также внимание на статистику Минздрава Беларуси, из которой следует, что "наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 в течение последних четырех с половиной недель". И темпы роста являются одними из самых высоких в Европе.

Еще в начале апреля Евросоюз заявил, что намерен в рамках борьбы с коронавирусом выделить Белоруссии 60 млн евро. На днях глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Бордель завил, что Евросоюз увязывает получение Белоруссией этих денег с рекомендациями ВОЗ, иначе говоря, если Минск и далее откажется следовать рекомендациям по борьбе с коронавирусом, то никаких денег бывшей советской республике не видать. И вот сегодня мы слышим такое заявление Лукашенко.

Что касается России, то даты, на которую перенесут торжественные мероприятия, конечно никто пока назвать не может. Скорей всего, отмечать будут в начале сентября. В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Видимо, не случайно.

Ранее на Парад Победы 9 мая на Красной площади должны были приехать лидеры десятков государств. Свое участие подтвердили главы Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, многих стран СНГ. Сейчас говорить о таком представительстве на Параде Победы в Москве даты которого еще неизвестны, конечно, нельзя. Многое неизвестно, многое непонятно.

Многие не знают, но Парад Победы в советские времена проводился не каждый год. Первый раз он прошел 24 июня 1945 года. Именно на нем проводилась церемония повержения вражеских знамен и штандартов. Всего в торжественном шествии тогда приняли участие около 35 тысяч человек. В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные годы: в 1965-м, в 1985-м и в 1990-е годы. Начиная с 1995 года парад проходит ежегодно на главной площади страны.