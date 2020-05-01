Количество зараженных может увеличиться из-за халатности властей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу относительно положения дел в Белоруссии. Если в стране не будут приняты меры по соблюдению физической изоляции, количество жертв коронавируса будет расти. С таким заявлением выступил представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

Сотрудник организации уточнил, что усилий только медицинского сектора не достаточно для остановки распространения COVID-19. В Белоруссии необходимо ввести правила физического дистанцирования, в противном случае положения ухудшится. Страна и так является одной из самых "проблемных" в европейском регионе в связи с быстрым приростом количества жертв.

"В условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять", – уточнил Бердыклычев.

ВОЗ переживает за Белоруссию уже довольно давно. Организация выносила предупреждение президенту страны Александру Лукашенко, однако он не воспринял его всерьез, считая, что паника вокруг COVID-19 – история, по меньшей мере, надуманная.

Халатное отношение белорусов ставит под удар безопасность других стран. В западных СМИ даже стала появляться информация о том, что Европа не сможет победить пандемию из-за незадачливого соседа. Кроме того, французская пресса обвинила власти страны в сокрытии информации по коронавирусу от ВОЗ.