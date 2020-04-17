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СМИ: Белоруссия обманула ВОЗ о ситуации с коронавирусом

СМИ: Белоруссия обманула ВОЗ о ситуации с коронавирусом
Фото: Hendrik Schmidt/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеФранцузы определили температуру гибели коронавируса
Власти республики не признают угрозу COVID-19, подвергая опасности другие страны

Европа не сможет победить коронавирус из-за Белоруссии. В то время, как весь мир сидит на жестком карантине и борется с эпидемией ценой огромных экономических потерь, белорусский президент Александр Лукашенко продолжает утверждать, что угрозы не существует, и не принимает мер против распространения заболевания.

"Белоруссия – это бомба замедленного действия с COVID-19", – пишет французская Liberation. В республике сейчас работают школы, рестораны, торговые центры, стадионы, границы открыты для иностранцев, а президент Лукашенко ежедневно с экранов телевизоров говорит, что не даст "поставить страну на колени", поэтому не остановит работу предприятий и не отправит людей на самоизоляцию.

Специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Минск после многочисленных жалоб, в том числе со стороны международных организаций, просто ввели в заблуждение: экспертам показали прекрасно укомплектованную столичную больницу и заявили, что в случае необходимости у белорусов есть все для лечения пациентов c COVID-19.

Впрочем, по официальным данным, в республике всего около 4 тысяч зараженных, и от коронавируса почти никто не умер. "Как можно верить этой статистике, если вся информация находится под жесточайшим контролем, разоблачителей преследуют, а простым врачам не дают слова на телевидении", – пишет издание.

По мнению французов, ситуация с коронавирусом в Белоруссии повторяет ту, что была со СПИДом 30 лет назад: руководство республики долгое время не позволяло врачам признавать это заболевание, ВИЧ-инфицированных не лечили, в актах о смерти писали другие причины. "На этот раз последствия могут оказаться страшнее, – опасаются французы. - Лукашенко дает погибнуть своим гражданам и обманывает Европу".

Накануне Лукашенко назвал коронавирус "хорошим уроком" для наркоманов. Остальным он дал совет, как избежать заразы. Новости об эпидемии в России собраны в статье "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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