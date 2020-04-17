Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Последние новости о коронавирусе на 17 апреля

Последние новости о коронавирусе на 17 апреля
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеСМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
Новые смерти, в московской больнице заканчиваются койки, пик эпидемии в столице придется на конец апреля, границы могут не открыть до августа - важные новости о COVID-19 на утро пятницы

По последним данным на утро 17 апреля, в России китайскую инфекцию нашли у 27938 человек, в Москве – у 16146. В ночь на пятницу стало известно, что в столице скончались еще 14 человек с коронавирусом. В больнице имени Филатова заканчиваются койки, а пик эпидемии в городе произойдет через две – три недели. При этом летать за границу россияне, похоже, начнут не раньше августа.

Большинству пациентов, скончавшихся в Москве, было от 29 до 88 лет, у них оказались и другие заболевания. Об этом  сообщил  телеграм-канал Оперштаба Москвы. 

Первый пациент с подтвержденным COVID-19 умер в Кузбассе. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.  

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, пик заболеваемости в Москве случится через две – три недели, передает ТАСС. Нагрузка на здравоохранение города выросла в разы.

Как стало известно "Коммерсанту", один авиаперевозчик отменил продажу билетов за границу до 1 августа. Границы Россия закрыла в конце марта, и, вероятно, компания считает, что раньше августа они не откроются. 

Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. Так, главврач Московской городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА "Новости" о том, что госпиталь работает на пределе. По его словам, в реанимации заняты почти все койки. Изначально стационар был рассчитан на 1,3 тысячи человек, а уже сейчас там лежат 1,5 тысячи пациентов. За сутки в среднем в больницу госпитализируют 150 человек.  

Некоторые жители страны расслабились из-за эпидемии. Они восприняли решение властей отменить до 1 января штрафы и пени за неуплату ЖКХ по-своему. Как поведала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, люди во многих субъектах России решили, что платить за коммуналку вовсе не нужно. 

По ее словам, "платежи водоканалов провалились до 50%, а в некоторых регионах – до 70%". Как передает газета "Известия", глава Екатеринбурга Александр Высокинский также сообщил URA.RU о проблемах в этой сфере. В этом городе платежи за ЖКХ упали на 30%. Некоторые москвичи тоже сочли, что могут не оплачивать коммуналку из-за временной отмены взносов за капремонт, отметила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

По последним данным на утро 17 апреля, как отмечает сайт "Комсомольская правда", умерли от коронавируса в стране 232 пациента, выздоровели 2304 человека. Свежие данные оперативный штаб, как и всегда, объявит после 10:00.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владислав Зайцев
Ответить
Денег нет, но пусть держатся. Удачи водоканалам и прочим и хорошего настроения.
1
новости партнеров

Гороскоп на 17 апреля: все тайное станет явным

Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на день

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей