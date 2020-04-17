Последние новости о коронавирусе на 17 апреля
По последним данным на утро 17 апреля, в России китайскую инфекцию нашли у 27938 человек, в Москве – у 16146. В ночь на пятницу стало известно, что в столице скончались еще 14 человек с коронавирусом. В больнице имени Филатова заканчиваются койки, а пик эпидемии в городе произойдет через две – три недели. При этом летать за границу россияне, похоже, начнут не раньше августа.
Большинству пациентов, скончавшихся в Москве, было от 29 до 88 лет, у них оказались и другие заболевания. Об этом сообщил телеграм-канал Оперштаба Москвы.
Первый пациент с подтвержденным COVID-19 умер в Кузбассе. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, пик заболеваемости в Москве случится через две – три недели, передает ТАСС. Нагрузка на здравоохранение города выросла в разы.
Как стало известно "Коммерсанту", один авиаперевозчик отменил продажу билетов за границу до 1 августа. Границы Россия закрыла в конце марта, и, вероятно, компания считает, что раньше августа они не откроются.
Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. Так, главврач Московской городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА "Новости" о том, что госпиталь работает на пределе. По его словам, в реанимации заняты почти все койки. Изначально стационар был рассчитан на 1,3 тысячи человек, а уже сейчас там лежат 1,5 тысячи пациентов. За сутки в среднем в больницу госпитализируют 150 человек.
Некоторые жители страны расслабились из-за эпидемии. Они восприняли решение властей отменить до 1 января штрафы и пени за неуплату ЖКХ по-своему. Как поведала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, люди во многих субъектах России решили, что платить за коммуналку вовсе не нужно.
По ее словам, "платежи водоканалов провалились до 50%, а в некоторых регионах – до 70%". Как передает газета "Известия", глава Екатеринбурга Александр Высокинский также сообщил URA.RU о проблемах в этой сфере. В этом городе платежи за ЖКХ упали на 30%. Некоторые москвичи тоже сочли, что могут не оплачивать коммуналку из-за временной отмены взносов за капремонт, отметила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.
По последним данным на утро 17 апреля, как отмечает сайт "Комсомольская правда", умерли от коронавируса в стране 232 пациента, выздоровели 2304 человека. Свежие данные оперативный штаб, как и всегда, объявит после 10:00.
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