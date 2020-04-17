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Французы определили температуру гибели коронавируса

Французы определили температуру гибели коронавируса
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Эксперимент показал, что популярные способы дезинфекции могут быть недостаточными для уничтожения COVID-19

Стало известно, что полностью разрушить коронавирус можно, только нагревая его до +92°C в течение 15 минут. К таким выводам пришли французские научные исследователи из Университета Экс-Марсель.

Определить температуру гибели коронавирусной инфекции специалистам удалось в лабораторных условиях. Сообщается, что в рамках эксперимента штамм SARS CoV-2 поместили в стерильную пробирку и пробирку с биологическим материалом. Затем в течение часа оба образца нагревали до +60°C.

В ходе исследования выяснилось, что этой температуры недостаточно для того, чтобы уничтожить вирус – в нестерильных условиях он сохранил способность размножаться. Полностью разрушить коронавирус получилось только после нагрева образца до +92°C. Информация о проведенном опыте разместили на портале bioRxiv.

Как отметили ученые, сегодня большинство лабораторий, где исследуют анализы зараженных, дезинфицируют при нагреве материалов только до 60 градусов в течение часа.

Данные, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют, что такой процедуры может быть недостаточно для дезактивации вируса, отмечает телеканал "360". Ученые надеются, что результаты эксперимента позволят подобрать наиболее эффективный способ борьбы с SARS CoV-2.

При этом исследователи призвали медиков максимально ответственно подходить к обработке анализов на COVID-19, совмещая метод нагрева биоматериала с химической стерилизацией, сообщает "Пятый канал"

Ольга ФЕДОРОВА

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