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Коронавирус нипочем: Лукашенко возвращает детей в школы

Коронавирус нипочем: Лукашенко возвращает детей в школы
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Батька забеспокоился о посевной и объявил об окончании сезона простуды

Президент Белоруссия Александр Лукашенко наказал школьникам вернуться к партам, не глядя на рекомендации ВОЗ на фоне эпидемии COVID-19. С таким призывом лидер нации выступил сегодня в ходе рабочей поездки в Лидский район Гродненской области.

"Надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем. Ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей. И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", – цитирует президента его пресс-служба.

При этом бацька подчеркнул, что никто никого заставлять идти в школу не будет. По его мнению, решение должны принимать сами родители. В качестве примера, он привел своего сына-девятиклассника Колю, который просидел три дня на домашнем карантине, а потом сам пошел в учебное заведение.

"И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один", – констатировал Александр Григорьевич.

Ранее сегодня глава государства похвалил себя в том, что сохранил в Республике советскую систему здравоохранения.

Кроме того, Лукашенко опять вспомнил фразу, как он сказал шутливую, о борьбе против коронавируса с помощью трактора (мы уже давали подборку лучших перлов бацьки на этот счет). Президент указал на тот факт, что "в деревне у нас все живы-здоровы", и еще раз высказался о пользе отказа от самоизоляции.

По данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии достигло 4779, умерли 42 пациента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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