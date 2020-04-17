В Минске отвергли критику по поводу слабых мер борьбы с эпидемией

Белоруссия пошла собственным путем в противостоянии коронавирусу. Зарубежные критики этого не понимают, потому что у них нет эффективной системы здравоохранения. А у белорусов она сохранилась еще со времен СССР, заявил президент Александр Лукашенко в пятницу, 17 апреля.

"Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены, – отметил Лукашенко. – Не тем путем мы пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь".

Между тем решение бороться с заразой "очагово", не изолируя людей и не закрывая страну на карантин, принесло свои плоды: и экономику удержали, и заболеваемость пошла вниз – в Минске уже выписывают выздоровевших больше, чем госпитализируют, сообщил глава республики.

Ранее во Франции высказали опасения, что Белоруссия может остаться очагом коронавируса в Европе, поскольку там не признают опасность эпидемии и скрывают истинную статистику по COVID-19 от общества. При этом белорусские власти настаивают, что в мире происходит "коронавирусный психоз", это доказывает тот факт, что в республике от этой инфекции не умирают.