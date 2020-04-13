Лукашенко: Белоруссия избежала смертей от "чисто коронавируса"

Белорусский лидер объяснил, что люди умирали от сердечно-сосудистой и дыхательной легочной недостаточности, а также диабета

В Белоруссии ни один человек не умер "чисто от коронавируса" – причиной всегда был целый ряд хронических заболеваний. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко на встрече с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и министром здравоохранения Владимиром Караником.

Во время встречи лидер белорусов поинтересовался, как в стране обстоят дела с "коронавирусным психозом" – есть ли он. Президент Белоруссии отметил, что ему докладывают о том, что люди в больницах боятся китайского вируса и перестают бороться за свои жизни.

Поэтому, чтобы успокоить население, Лукашенко, который ранее говорил, что победить китайскую инфекцию может работа в поле, подчеркнул, что COVID-19 – всего лишь "атмосфера" для развития хронических болезней. Таким образом, люди умирали от целого ряда проблем, приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер также заверил, что в Республике и впредь никто не умрет от коронавируса, отметив, что основывает свое убеждение на опыте других стран. Лукашенко также добавил, что в стране будут сражаться за каждого заразившегося, и он обязательно выздоровеет, если не будет опускать руки.

В Белоруссии, по официальным данным, зафиксировали 2578 случаев заражения китайской инфекцией. Скончались 26 пациентов. Ранее Лукашенко заявлял о том, что введение карантина в стране только навредит, однако согласился ужесточить режим самоизоляции.

Часть белорусов, а именно – 150 тысяч человек, считает, что власти скрывают истинную ситуацию с коронавирусом в стране и игнорируют проблему. В связи с этим эти жителей Республики потребовали защитить их от COVID-19 и подписали соответствующую петицию.

Несмотря на заявления Лукашенко о том, ситуация полностью под контролем, Белоруссия все же обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать ей помощь в борьбе с пандемией.

Ранее оказала гуманитарную помощь стране-соседу и Россия, однако в Минске на этот жест отреагировали неоднозначно.