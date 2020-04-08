Минск странно отреагировал на гуманитарную помощь из Москвы
Россия оказала помощь стране-соседу под руководством Лукашенко, направив в Минск 10 тысяч тест-систем по выявлению коронавируса. При этом в СМИ появилась информация, что дружественный жест Москвы Минск встретил не так доброжелательно, как ожидалось.
Премьер-министр страны Игорь Петришенко объяснил, что груз шлют не потому, что попросили, а так – жест доброй воли.
"Элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими санитарными врачами", – отметил он и уточнил, что тесты будут использованы для того, чтобы проверить здоровье россиян, находящихся на территории Белоруссии и водителей.
Также был объявлен тендер на производство 30 тыс. масок, который выиграла российская компания. В скором времени защитные повязки привезут и от них.
После министр еще особо подчеркнул, что Минск надеется, что в ближайшем времени будут улажены и остальные спорные ситуации. К таким он причислил скандал с респираторами.
"Из Ленинградской области – мы там порядка 115 тыс. уже контрактовали, и машины стояли под загрузкой, но Российская Федерация приняла соответствующие меры и запретила поставку за пределы страны средств индивидуальной защиты. Поэтому мы оказались немножко в такой неловкой ситуации", – приводит его слова БЕЛТА.
Интересно, что некоторые журналисты интерпретировали слова министра как неблагодарность и посчитали, что страна взяла некрасивый пример с Украины.
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