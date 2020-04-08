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Минск странно отреагировал на гуманитарную помощь из Москвы

Минск странно отреагировал на гуманитарную помощь из Москвы
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Получая бесплатные маски из РФ, в Белоруссии припомнили скандал с респираторами

Россия оказала помощь стране-соседу под руководством Лукашенко, направив в Минск 10 тысяч тест-систем по выявлению коронавируса. При этом в СМИ появилась информация, что дружественный жест Москвы Минск встретил не так доброжелательно, как ожидалось. 

Премьер-министр страны Игорь Петришенко объяснил, что груз шлют  не потому, что попросили, а так – жест доброй воли. 

"Элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими санитарными врачами", – отметил он и уточнил, что тесты будут использованы  для того, чтобы проверить здоровье россиян, находящихся на территории Белоруссии и водителей.  

Также был объявлен тендер на производство 30 тыс. масок, который выиграла российская компания. В скором времени защитные повязки привезут и от них. 

После министр еще особо подчеркнул, что Минск надеется, что в ближайшем времени будут улажены и остальные спорные ситуации. К таким он причислил скандал с респираторами. 

"Из Ленинградской области – мы там порядка 115 тыс. уже контрактовали, и машины стояли под загрузкой, но Российская Федерация приняла соответствующие меры и запретила поставку за пределы страны средств индивидуальной защиты. Поэтому мы оказались немножко в такой неловкой ситуации", – приводит его слова БЕЛТА. 

Интересно, что некоторые журналисты интерпретировали слова министра как неблагодарность и посчитали, что страна взяла некрасивый пример с Украины. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Вячеслав Москва
Хлопцы, своими комментариями вы разжигаете, мягко говоря, неприязнь друг к другу. Не подпевайте Полине ЛЕДОВСКИХ - не так глянул, не так сказал, посмотрел туда, сюда. Оказав помощь, вы ожидаете поклона в ножки с благодарностью один раз, два раза или челобитную много. много раз.
Вообще-то, речь идёт конкретно о Лукашенко, который делает всё, чтобы разжечь *…мягко говоря, неприязнь друг к другу…*.
Гость UA
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Предыдущий комментарий не от Вячеслава Москва, а от Гостя UA
Вячеслав Москва
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Хлопцы, своими комментариями вы разжигаете, мягко говоря, неприязнь друг к другу. Не подпевайте Полине ЛЕДОВСКИХ - не так глянул, не так сказал, посмотрел туда, сюда. Оказав помощь, вы ожидаете поклона в ножки с благодарностью один раз, два раза или челобитную много. много раз.
Сергей Михайличенко
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Сколько волка ни корми... Пора Луке на дембель, а ему <цензура> как не хочется. Но еще немного и он будет искать убежище в Ростове!!!
Вячеслав Москва
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А кто-то ждал другой реакции от колхозника? Его ненависть и презрение к России уже плещет через край.
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