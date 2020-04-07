Белорусы взбунтовались против Лукашенко
Белорусы требуют объявить в стране карантин и предпринять другие меры против распространения эпидемии коронавируса. Соответствующую петицию подписали более 150 тысяч человек.
"В Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей", – указывается в воззвании.
Белорусы предполагают, что местным медикам велели "не наводить панику" и ставить диагноз "пневмония", а не COVID-19. При этом продолжают работать школы, предприятия, люди общаются, вирус распространяется с огромной скоростью, и остановить эпидемию без объявления карантина не получится, об этом свидетельствует опыт других стран.
"Мы хотим жить!" - обращаются белорусы к ВОЗ, уже не надеясь на собственные власти.
Белоруссия остается одной из немногих стран мира, где с распространением инфекции борются исключительно более частым мытьем рук при сохранении обычного образа жизни. Президент Александр Лукашенко не раз повторял, что от эпидемии население спасет самоотверженный труд на общее благо. Во вторник, 7 апреля, он повторил свою мысль.
"У нас тут разглагольствуют кругом "карантин, комендантский час". Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?" – цитирует лидера издание AFN.by.
По словам Лукашенко, сейчас в Белоруссии госпитализированы с коронавирусом 794 человека, из них 31 на ИВЛ. "Катастрофы абсолютно нет", – резюмировал Батька, потребовав от врачей бороться за каждого пациента, а от правительства – обеспечить медиков средствами защиты типа масок. "Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике... Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя", – подчеркнул Лукашенко.
Сейчас в страну прибыли представители ВОЗ. Они должны изучить истории болезней пациентов, посетить больницы и дать рекомендации местному Минздраву по борьбе с распространением коронавируса. Ранее на президента Белоруссии подали в суд родственники умершей от коронавируса жительницы Витебска.
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