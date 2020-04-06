Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса
Кажется, для президента Белоруссии Александра Лукашенко, который до сих пор не объявил в стране карантин из-за эпидемии COVID-19, наступают нелегкие времена. Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.
Заявление на Лукашенко в милицию написал сын погибшей женщины Александр Матвеев, пишет издание "Белсат".
Мужчина обвинил президента в том, что тот, находясь на посту главы государства, не принял необходимых мер для защиты населения от распространения "особо опасного вируса".
По словам заявителя, его мать находилась в отделении неврологии в Витебской областной клинической больнице в течение нескольких недель. Там у нее обнаружили раковую опухоль на позвоночнике, сделали операцию, которая прошла успешно, а потом у нее появился кашель и высокая температура. Пациентке три раза меняли диагноз. О наличии у женщины коронавируса стало известно лишь из заключения патологоанатома.
Матвеев возмущен фактом повсеместного молчания и утаивания истинной информации. Он отметил, что его мать лежала в общей палате с другими пациентами.
"Все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей", – считает заявитель.
О том, что в Витебской области сейчас самая неблагополучная ситуация с COVID-19 стало известно еще в конце марта, где массово заразились врачи местных больниц. Однако батька до сих пор не признает наличие эпидемии и продолжает критиковать страны, вводящие карантин, закрывающие границы и останавливающие транспортное межгосударственное движение. Куда проще говорить о "тухлых квартирах", психозах, паникерах и головотяпстве.
По последним данным Минздрава Белоруссии, в стране зафиксировано 13 случаев смертей от коронавируса.
COVID-19, выявлен у 700 человек.
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