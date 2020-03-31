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Изоляция убивает: Лукашенко заявил о смертельной опасности карантина

Изоляция убивает: Лукашенко заявил о смертельной опасности карантина
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька рассказал о том, что ждет население в их "тухлых квартирах" во время эпидемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что людям нельзя массово изолироваться по домам в условиях распространения инфекционны заболеваний. Об этом он заявил в ходе встрчи с председателем Совета республики Нацсобрания Натальей Кочановой.

"Запирать в этих тухлых квартирах – это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах", – цитирует батьку агентство Белта.

Он напомнил старую практику, когда при ОРВИ и гриппе советовали выходить на улицу и дышать свежим воздухом, а также проветривать помещение.

По его словам, во время изоляции в квартирах и домах никто не знает, люди заражены или еще здоровы. К находящимся в закрытых помещениях с вирусами больным слишком поздно поступает помощь, отметил лидер нации.

Лукашенко отказался понимать тех, кто в настоящий момент советует изолировать и закрыть граждан, и призвал работать, "как мы это всегда делали, точечно". Не уточняя, что над чем именно точечно трудиться.

Также он заявил, что не проходил тест на наличие COVID-19, поэтому не в курсе, пережил ли болезнь на ногах или нет.

По мнению главы государства, Белоруссия сейчас переживает пик эпидемии. Одновременно, президент признал проблемы с эпидемиологической обстановкой в Витебске, где более 10 врачей инфицированы коронавирусом.

По официальным данным, в Республике к 30 марта было выявлено 152 случая заражения COVID-19. Смерть от нового смертельного вируса диагностирована у одного пациента.

Ранее Лукашенко все время называл психозом и паникерством меры, которые предпринимают другие страны по предотвращению эпидемии коронавируса, в том числе закрытие границ и прекращения любого транспортного передвижения между государствами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВМ
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В словах А.Г. есть доля правды. Прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений как при любом ОРВИ очень важная профилактика. Другое дело как это организовать - это вопрос вопросов. А те кто приезжает из-за рубежа, особенно те. которые уехали из России уже при бушующем коронавирусе в других странах, к ним надо применить жесточайшую изоляцию. В Волгоградской области 4 человека зараженных поставили в ОДНУ ПОЗУ 5 млн. населения области. Парадокс? А любители горнолыжного катания должны бы ответить перед простым народом за неудобства материально по полной программе.
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