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Минск назвал головотяпством борьбу Москвы с коронавирусом

Минск назвал головотяпством борьбу Москвы с коронавирусом
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
продолжениеРаскрыты неожиданные факты о гумпомощи России американцам
Лукашенко раскритиковал российские власти за меры по противодействию COVID-19

Россия не должна была перекрывать свою границу из-за распространения эпидемии коронавируса, не посоветовавшись с Белоруссией, а также предупредить соседей о предстоящих действиях. Более того, Москва таким образом бросила друзей в беде.

С такими упреками сегодня в адрес руководства РФ выступил президент Республики Александр Лукашенко.

В одностороннем закрытии границы он увидел проявление неравенства в отношении белорусов. По его мнению, вообще не было никакой "жуткой" ситуации для таких мер, а обстановка в Белоруссии на тот момент была не хуже, чем в РФ, а даже лучше. Каковой является и по сей день, настаивает Батька.

Лукашенко не понимает, зачем было "отрезать ту основную часть" Союзного государства, где нет, как он считает, проблем.

"И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство", – заявил в интервью изданию "СБ Беларусь сегодня" президент.

Батька тут же вспомнил поговорку о том, что друг познается в беде, правда, не уточнив, кто кого должен познавать.

Александр Григорьевич до сих пор полагает, что власти страны контролируют ситуацию с эпидемией. Регулярно говорит, что не нужно никакой самоизоляции, а, наоборот, нельзя сидеть в "тухлых квартирах", паниковать и психовать, как в соседних государствах, продолжать активно работать, так как у них нет трубы. Карантин в Республике не введен.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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