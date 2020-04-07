Россиянам запретят массовую встречу

Из-за угрозы распространения коронавируса православные не смогут встретить Благодатный огонь прямо в аэропорту "Внуково", как только самолет с ним приземлится в России. Об этом рассказали в фонде Андрея Первозванного.

Церемония Благодатного огня пройдет в храме Гроба Господня 18 апреля по плану. А далее его развезут в те страны, которые пришлют самолеты в аэропорт "Бен-Гурион".

В России же Благодатный огонь представят людям лишь к началу Пасхального богослужения, передает РИА "Новости". Праздник состоится в 2020 г. 19 апреля.



