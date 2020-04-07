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Благодатный огонь развезут по храмам России по-новому

продолжениеРоссии дали прогноз по окончанию эпидемии COVID-19
Россиянам запретят массовую встречу

Из-за угрозы распространения коронавируса православные не смогут встретить Благодатный огонь прямо в аэропорту "Внуково", как только самолет с ним приземлится в России. Об этом рассказали в фонде Андрея Первозванного.

Церемония Благодатного огня пройдет в храме Гроба Господня 18 апреля по плану. А далее его развезут в те страны, которые пришлют самолеты в аэропорт "Бен-Гурион". 

В России же Благодатный огонь представят людям лишь к началу Пасхального богослужения, передает РИА "Новости". Праздник состоится в 2020 г. 19 апреля. 


Полина ИВАНОВА

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