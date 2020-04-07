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Лукашенко пригрозил белорусам радикальными мерами из-за COVID-19

Лукашенко пригрозил белорусам радикальными мерами из-за COVID-19
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На жесткий карантин смогут посадить даже после отрицательного анализа

В Белоруссии могут ужесточить режим самоизоляции для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, но при этом не заразился сам. О готовности усилить меры по борьбе с инфекцией объявил президент Александр Лукашенко на посвященном COVID-19 совещании.

Белорусский лидер считает, что введение карантина в стране лишь навредит, поэтому власти выбрали очаговую тактику борьбы. Людей, которые контактировали с зараженными, нужно не госпитализировать, считает Лукашенко, а держать на самоизоляции, при этом усилив за ними контроль.

"Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет", – пригрозил президент. По его словам, каждый вправе сам распоряжаться своей жизнью и нести за нее ответственность. Государство же должно помогать людям защищаться от болезни, именно поэтому власти планируют усилить ограничения на законодательном уровне, пишет "Белта".

По словам Лукашенко, в период пандемии большинство белорусов сами ограждают себя от лишних контактов, поэтому жестких запретов со стороны государства пока нет.

Президент также призвал всех выполнять исключительно свою работу. В первую очередь это относилось к медикам, которые, по мнению Лукашенко, не должны вмешиваться в закрытие ресторанов или задержание других людей. Он заверил, что осведомлен по ситуации в стране и на государственном уровне идет огромная работа по борьбе с коронавирусом.

Тем не менее ситуация с китайской инфекцией в Белоруссии неоднозначная. Лукашенко не раз заявлял, что никакой катастрофы нет и вводить карантин совсем не обязательно. Жители страны же считают, что власти скрывают истинное количество жертв и игнорируют болезнь.

Ранее белорусы потребовали защитить их от Covid-19 и подписали соответствующую петицию.

Карина СИРАЗОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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“…Государство же должно помогать людям защищаться от болезни…” – поклонник Гитлера иного сказать не может.
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