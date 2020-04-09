Минску нужно лечить инфицированных COVID-19

Белоруссия обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать ей помощь в борьбе с пандемией. Это подтвердил в четверг, 9 апреля, официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз. Помочь просит деньгами: по словам дипломата, средства нужны для экстренной закупки и поставки в медицинские учреждения препаратов и средств защиты от коронавируса.

До последнего времени Минск отказывался признавать опасность COVID-19. Президент Александр Лукашенко уверял, что к белорусам эта зараза не липнет, и страна прекрасно спасается мылом и трудотерапией. Поэтому карантин Батька решил не объявлять, границы не закрывать – жить обычной жизнью. Однако количество заболевших в последние дни даже по официальным данным стало быстро увеличиваться, причем местные жители опасаются, что цифры умышленно занижают, чтобы не было паники.

И вот накануне глава европейской дипломатии Жозеп Борель сообщил, что ЕС в ответ на просьбу Белоруссии о помощи рассматривает возможность выделения на медицинские цели €60 миллионов. Получается, эпидемии в этой стране нет, но на борьбу с ней Минск тайно денег уже попросил.

Впрочем, в дипломатическом ведомстве республики поспешили заявить, что ничего в этом странного нет: Евросоюз, дескать, давний партнер Белоруссии, всегда ей помогает, а тут проблема общая – "коронакризис":

"Логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального "коронакризиса", – приводит БелТА слова Глаза.

По данным Минздрава, в Белоруссии сейчас 1066 заболевших коронавирусом, 13 человек умерли.

Последние новости о COVID-19 в России можно узнать здесь.