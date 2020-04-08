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Россияне испортили Белоруссии стастистику по заболеваемости COVID-19

Россияне испортили Белоруссии стастистику по заболеваемости COVID-19
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
продолжениеСкрытая угроза: названа опасность бессимптомного коронавируса
Случай массового инфицирования обнаружен среди строителей АЭС

В Белоруссии госпитализированы 15 россиян с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник в среду, 8 апреля.

Граждане РФ прибыли туда для строительства БелАЭС и были отправлены на карантин. У них на всякий случай взяли анализы, которые показали инфицирование COVID-19, уточнил глава Минздрава.

По словам замруководителя Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Руфкина, россияне прекрасно себя чувствуют, у них нормальная температура и никаких других симптомов заболевания. Однако все госпитализированы в инфекционку, передает "Гродненская правда".

В настоящий момент в Белоруссии зарегистрировано 1066 случаев заболевания коронавирусом, хотя еще накануне официально сообщалось о 794 подтвержденных случаях. Встревоженные граждане требуют от властей объявить общий карантин, чтобы остановить распространение эпидемии, однако президент страны Александр Лукашенко считает, что эта мера плохо отразится на внутренней экономике. Впрочем, он готов усилить режим самоизоляции так, что у белорусов "в глазах потемнеет", но пока не видит необходимости в крайних мерах.

Николай ВИКТОРОВ

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