Белорусский лидер предложил защищаться от COVID-19 при помощи утюга, цибули, трактора и духового шкафа

Пока весь просвещенный мир с его учеными, военными, экономистами сопртивляется атаке нового вируса, президент Белоруссии Александр Лукашенко почти каждый день выдает на-гора свежие советы, как противостоять смертельной заразе. При этом, напомним, бацька особо хвастается, что не перекрыл границ и не ввел жестких карантинных мер.

Мы собрали подборку его предложений на фоне сегодняшнего его приглашения к лидерам ЕАЭС приехать в Минск 19 мая на очередной саммит.

Первый способ: трактор и баня с водкой.

Этому средству Александр Григорьевич посвятил свой спич 15 марта в ходе назначения новых должностных лиц. Тогда он призвал чаще мыть руки, хорошо завтракать, обедать и ужинать, "травить" вирус водкой, ходить в баню, т.к. инфекция при +60°С не выдерживает, не поддаваться панике, а работать.

"Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!", – заявил Лукашенко.

Второй способ: холодильник и лед.

Такое предложение бацька сделал в конце марта во время хоккейного матча республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.



"Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее", – сказал президент.

Третий способ: утюг и духовой шкаф.

Глава государства вспомнил советские времена и предложил гладить маски утюгом, поскольку при температуре в 90 градусов он убивает микробы – погладил и на вешалку.

"Это же не я придумал. Это от врачей пошло. Утюг убивает любую инфекцию. Недавно я от врачей слышал, что они дезинфицируют маски, отправляя их в духовку. И респираторы тоже. В духовке подержал и все", – констатировал он.



Четвертый способ: цибуля и чеснок.

На совещании 13 апреля с руководством страны Лукашенко раскритиковал ажиотаж белорусов вокруг имбиря и направил народ на путь истинный.

"Я наблюдаю опять же новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога. Хватает чеснока и этой цибули у каждой семьи... А имбирь и лимон – это не наша пища. Если уже раньше не сформировали этот иммунитет, сегодня этого имбиря не найдете – да не переживайте, не тратьте лишние деньги", – посоветовал лидер нации.

Также Лукашенко призывал белорусов не сидеть в своих "тухлых квартирах", а дышать свежим воздухом, не психовать по поводу эпидемии и не поддаваться паникерским настроениям. Добавим, что Белоруссия остается на европейском континенте единственной страной, в которой продолжается внутренний чемпионат по футболу и на стадионы могут приходить болельщики.

Напомним, в ходе нынешнего заседания в режиме видеоконференции стран-участниц Евразийского экономического союза Лукашенко пригласил партнеров в гости в Минск, обещав им безопасность.

"(Премьер Армении Никол) Пашинян и (глава Киргизии Сооронбай) Жээнбеков рассмеялись, (президент Казахстана Касым-Жомарт) Токаев удовлетворительно кивнул, а у (российского лидера Владимира) Путина ни один мускул не дрогнул на лице", – написали авторы "Кремлевского пула РИА" в своем "Твиттер".

