Жители Белоруссии должны правильно оценить ситуацию c COVID-19

Эпидемия коронавируса заставит граждан изменить свою жизнь. В этом уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он указал, что некоторые люди, в частности, наркоманы, особенно тяжело переносят заболевание. Поэтому эпидемия может пойти им на пользу.

"Для наркоманов и курцов – это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", – подчеркнул Лукашенко на совещании в Минске 16 апреля.

Ранее глава Белоруссии дал несколько советов, как защититься от коронавируса. В качестве наиболее целебных средств он назвал лед, трактор и баню. По его мнению, именно это избавило республику от смертей из-за коронавируса. При этом белорусы с Батькой не согласны. Они требуют начинать их спасать: ввести жесткие меры карантина и закрыть границы.

По официальным данным на 15 апреля, в Белоруссии было зафиксировано 3728 человек с коронавирусом, 36 из них умерли, но из-за осложнений хронических заболеваний, приводит РИА "Новости" сообщение представителей местного Минздрава.

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