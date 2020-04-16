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Число зараженных COVID-19 в России обеспокоило ВОЗ

Число зараженных COVID-19 в России обеспокоило ВОЗ
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
продолжениеРоссиян напугали слухи о карантине до конца мая
России только предстоит ощутить последствия пандемии

Пока в некоторых европейских странах ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, в других государствах число зараженных стремительно растет. К ним директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отнес и Россию, заявив, что вспышка COVID-19 в нашей стране обеспокоила организацию.

"Мы находимся посреди шторма", – сказал Клюге. По его словам, таким странам, как Россия, Украина, Белоруссия, Великобритания и Турция, только предстоит ощутить полное воздействие китайской инфекции.

Именно поэтому, несмотря на снижение числа зараженных в Испании, Италии, Германии и Франции, следующие несколько недель будут критически важными для Европы, передает ТАСС слова представителя ВОЗ.

Клюге также отметил, что страны должны слушать друг друга и перенимать опыт по борьбе с инфекцией. Он заключил, что необходимо быть солидарными, чтобы не допустить новую вспышку COVID-19.

По последним данным, в России коронавирусом заразились почти 28 тысяч человек, причем 3448 из них – за последние сутки. На фоне пандемии увеличилось число краж: из-за сложной ситуации некоторые начали отбирать пакеты с едой прямо на улицах.

Карина СИРАЗОВА

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