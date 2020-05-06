В воздушном параде задействуют половину летающих прототипов

Минобороны раскрыло схему воздушного парада над Красной площадью. Инфографику опубликовала газета "Красная звезда".

После звена МиГ-31 с "Кинжалами" над столицей появятся сразу четыре Су-57. Их дебют на параде состоялся два года назад. Но тогда в небо поднялись только два истребителя пятого поколения, которые пилотировали летчик-испытатель первого класса ПАО "Компания Сухой" Тарас Арцебарский и летчик-испытатель первого класса Андрей Шендрик. Кто полетит над Красной площадью в этот раз, не сообщается, но, скорее всего, об этом объявит диктор уже 9 мая.

Сам истребитель пока так и не ушел в серию, испытания прототипов и двигателя второго этапа продолжаются. Пока Су-57 – это имиджевый самолет.

Интересно, что в честь 75-летия Победы военные решили показать 75 единиц боевой авиации. Участвуют почти все, включая ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и Ту-22М3.

Также большое впечатление на любителей авиации должны произвести три огромных Ил-76 и самолет ДРЛО А-50. А вот Су-35С будет всего два, получается, даже меньше, чем Су-57.