Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В День Победы военные покажут новейшие Су-57

В День Победы военные покажут новейшие Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ США назвали Ту-160 с ракетами "Кинжал" смертельной связкой
В воздушном параде задействуют половину летающих прототипов

Минобороны раскрыло схему воздушного парада над Красной площадью. Инфографику опубликовала газета "Красная звезда".

После звена МиГ-31 с "Кинжалами" над столицей появятся сразу четыре Су-57. Их дебют на параде состоялся два года назад. Но тогда в небо поднялись только два истребителя пятого поколения, которые пилотировали летчик-испытатель первого класса ПАО "Компания Сухой" Тарас Арцебарский и летчик-испытатель первого класса Андрей Шендрик. Кто полетит над Красной площадью в этот раз, не сообщается, но, скорее всего, об этом объявит диктор уже 9 мая.

Сам истребитель пока так и не ушел в серию, испытания прототипов и двигателя второго этапа продолжаются. Пока Су-57 – это имиджевый самолет.

Интересно, что в честь 75-летия Победы военные решили показать 75 единиц боевой авиации. Участвуют почти все, включая ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и Ту-22М3.

Также большое впечатление на любителей авиации должны произвести три огромных Ил-76 и самолет ДРЛО А-50. А вот Су-35С будет всего два, получается, даже меньше, чем Су-57.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию

Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей