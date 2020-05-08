После Парада Победы началась новая кровопролитная война
9 мая ассоциируется у большинства россиян с Днем Победы – окончательным и бесповоротным. Однако война не закончилась даже 24 июня 1945 г., когда на Красной площади прошел легендарный главный Парад Победы. На тот момент продолжалась война с Японией.
В Маньчжурии против советских войск действовала самая мощная группировка императорских войск – Квантунская армия. Фактически Токио воевал на два фронта – с США и СССР – и довольно долгое время ему это удавалось.
К 9 августа 1945-го Квантунская группировка имела в своем составе 9 армий, включая две воздушные плюс Сунгарийскую военную флотилию. Японцы располагали даже бактериологическим оружием, которое Квантунская армия готовилась специально применить против советских войск. В печально известном отряде 731 изучали возможность массового заражения чумой, сибирской язвой, холерой.
9 августа 1945 г., когда по всему СССР уже давно отпраздновали победу, советские войска начали стратегическое наступление на Маньчжурию. Перед маршалом Александром Василевским поставили задачу – выбить японцев с Сахалина, Курильских островов, а также завладеть частью портов Кореи, которая была оккупирована Японией. Впоследствии СССР и США поделят Корею на сферы влияния, в результате чего образуются КНДР и Южная Корея.
Японцы под командованием генерала Оцудзо Ямады сражались отчаянно, однако основная часть их военной техники была разработана в 1930-х гг. и устарела. Вдобавок императорская армия разрывалась на два фронта. Самые боеспособные части бросили на американцев, но и это не помогло.
14 августа руководство Японии решило капитулировать, после того как США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Однако приказ был отдан только 17 августа, и сдаваться часть японцев начала только 20-го числа.
Множество самураев не подчинились унизительному приказу и предпочти биться за императора до конца, уже по собственной инициативе.
18 – 19 августа советские воздушные десанты овладели крупнейшими центрами Маньчжурии: Харбином, Гирином, Чаньчунем и Мукденом. А 22 августа пал Порт-Артур, который теперь также принадлежит Китаю.
С 16 по 25 августа войска 2-го Дальневосточного фронта заняли южную часть Сахалина, а к 1 сентября морские пехотинцы завладели Курилами. Параллельно войска 1-го Дальневосточного фронта взяли под контроль северную половину Кореи.
Война стоила СССР 12 тыс. жизней. Примерно столько же потеряли американцы при захвате острова Окинава. По сравнению с жертвами в Великой Отечественной войне это очень мало, но все же после начала советско-японской войны в народе заговорили: только что закончилась такая война, и тут начинать новую?
Но Сталин уже тогда понимал, что вчерашний союзник США уже завтра может стать противником, и, по мнению некоторых западных историков, даже рассчитывал на Окинаву, а в Маньчжурии собирался сделать что-то вроде ГДР.
Однако практически вся Япония попала под протекторат США, зато СССР впоследствии получил в сферу влияния Китай. Но и с ним позже возникли проблемы – достаточно вспомнить конфликт на острове Даманский.
Япония капитулировала 2 сентября 1945 г., отдельные столкновения с японцами продолжались до 10 сентября. А 16 сентября в китайском Харбине прошел парад в честь победы над Японией, который принимали Жуков и Эйзенхауэр.
Из-за того, что Япония по-прежнему претендует на часть Курильских островов, конфликт Токио с Москвой до сих пор можно считать не оконченным. В Японии надеются на мирное решение этого вопроса, однако при этом серьезно укрепляют вооруженные силы, готовясь в любой момент вернуть острова и поквитаться за давнее поражение.
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