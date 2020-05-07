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Япония закупает колесные танки на случай войны на Курилах

Япония закупает колесные танки на случай войны на Курилах
Фото: commons.wikimedia.org/Hunini (CC BY-SA 4.0)
Уникальные машины идеально подходят для военных операций на архипелаге

Минобороны Японии объявило о закупке дополнительной партии танков на колесах MCV Type 16. По данным Defense-Blog, японцы потратят $2,2 млрд на закупку 33 машин.

Журнал The National Interest назвал эти уникальные машины техникой двадцать первого века и напомнил, что Type 16 активно использовался Силами самообороны Японии, причем часто вместо гусеничных, более тяжелых и дорогих основных танков Type 90 и Type 11.

Дело в том, что легкие танки на колесах лучше всего подходят для переброски воздухом. Type 16 можно легко рассредоточить по всему архипелагу, и эти машины идеально подходят для высадки на Курилах. Тяжелые гусеничные танки будет тяжело перебросить как морем, так и воздухом. Также японцы готовят эти машины для выяснения отношений с Китаем, который считает остров Сенкаку исконной китайской землей.

Впервые Type 16, разработанная Институтом технических исследований и разработок Пентагона была представлена в 2013 году. Машина предназначена для легкой и средней территориальной обороны, а также тактической разведки. Танк на колесах может как поддержать пехоту, так и уничтожить бронетехнику противника. MCV вооружена 105-мм пушкой, которая совместима с боеприпасами НАТО.

Александр ИЛЬИН

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