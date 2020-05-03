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Лукашенко похвалил снявших маски во время пандемии белорусов

Лукашенко похвалил снявших маски во время пандемии белорусов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/https://www.globallookpress.com
Президент считает, что не нужно применять средства защиты «где попало»

Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрительно высказался по поводу отказа белорусов от повсеместного ношения масок. Напомним, ранее он раскритиковал людей, напуганных пандемией коронавируса, которые носили защиту даже в поле.

На совещании по ситуации с COVID-19 в стране Лукашенко похвалил граждан, которые теперь надевают маски только в общественных местах, для походов в магазины и т.д. Он заявил, что вначале дефицит защитных средств возник из-за всеобщего ажиотажа. Маски буквально смели с полок апетка.

"Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут… Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет",

приводит слова президента пресс-служба.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Белоруссии Лукашенко внезапно исчез, а по ТВ крутят архивные кадры с главой государства.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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